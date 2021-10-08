Türkiye Gazetesi

Gharaibeh, yazılı açıklamasında Libya'daki son gelişmelere ve insani krize değindi.

Başkent Trablus'ta sığınmacı ve göçmenlerin insani durumunun endişe edici olduğunu vurgulayan Gharaibeh, "Libyalı yetkililerin geçen hafta başlattığı saldırıların ardından Trablus'un birçok bölgesinde, mülteci ve göçmenleri hedef alan tutuklama ve baskınlar düzenlenmiştir." dedi.

Gharaibeh, saldırılarda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı ve 5 binden fazla kişinin ise gözaltına alındığını vurguladı.

Saldırıların ardından sığınmacı ve göçmenlere ait çok sayıda evin kullanılmaz hale geldiğini belirten Gharaibeh, birçok kişinin de acil yardım almak üzere BM'ye ait Topluluk Merkezi'ne (CDC) sığındığını kaydetti.

SIĞINMACI VE GÖÇMENLERİN SERBEST BIRAKILMASI ÇAĞRISI

Gharaibeh, "Baskınlar ve kötüye giden şartlar nedeniyle Trablus'taki CDC'nin önünde artan kalabalığın protesto yaptığını ve Libya'dan tahliye edilerek başka bir ülkeye yerleştirilmeyi beklediğini gördük." açıklamasında bulundu.

Libyalı yetkililerin sığınmacı ve göçmenlerin haklarına saygı duyması gerektiğini vurgulayan Gharaibeh, gözaltların durdurulması ve başta tahliye bekleyenler olmak üzere gözaltı merkezlerinde tutulanların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gharaibeh ayrıca, Libya'dan yaklaşık bir senedir askıya alınan insani yardım uçuşlarının yeniden açılması gerektiğinin altını çizerek, "Libya'daki sığınmacıların hayatları bu uçuşlara bağlıdır." ifadelerini kullandı.

Macaristan ve Çekya'dan AB'nin sığınmacı politikasına tepki! Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Çekya Başbakanı Andrej Babiş, Afgan sığınmacılara izin verilmesini savunan Avrupa Birliği (AB) yöneticilerinin "ihanet" içinde olduğunu söyledi.

BM'den sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere destek çağrısı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Direktörü Vitorino, en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye gibi ülkeler için "daha fazla dayanışma ve sorumluluk paylaşımı" çağrısı yaptı.