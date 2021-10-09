Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Cizan bölgesinde yağışların ardından su hortumu meydana geldi. Polis, su hortumunun ardından güvenlik gerekçesi ile kıyı şeridini boşalttı. Sahildeki vatandaşlar ise su hortumunu cep telefonları ile kayıt altına aldı. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.
Rusya'da çıkan hortum korku dolu anlar yaşattı Rusya'da denizde çıkan hortumun plaja doğru ilerlemesi paniğe sebep oldu.
ABD'de 'alev hortumu' görüldü ABD'nin California eyaletinde aşırı sıcaklıkların yol açtığı orman yangınında alevlerin rüzgarla birleşmesiyle 'alev hortumu' oluştu.
Suudi Arabistan'da su hortumu çıktı
09.10.2021 - 00:11 | Son Güncelleme: 09.10.2021 - 00:22
Türkiye Gazetesi
Suudi Arabistan’ın Cizan bölgesindeki yağışların ardından su hortumu çıktı.
Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan Cizan bölgesinde yağışların ardından su hortumu meydana geldi. Polis, su hortumunun ardından güvenlik gerekçesi ile kıyı şeridini boşalttı. Sahildeki vatandaşlar ise su hortumunu cep telefonları ile kayıt altına aldı. Olayda herhangi bir can ve mal kaybı bildirilmedi.
Etiketler : su hortumu,arabistan,haberler,
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