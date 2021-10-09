Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Müslüman olmayanların Mescid-i Aksa'ya girmesi yasak. Ancak, İsrail yıllardır bunu ihlal ediyor. Daha önce ilk kıblemizde kan akıtan siyonistler, bu defa yargı eliyle işgale hazırlanıyor. Siyonistlerin geçtiğimiz günlerde dans ederek Müslümanları provoke ettiği Mescid-i Aksa’da İsrail yönetiminden skandal bir yasak kararı geldi. İsrail işgal yönetiminin “İbadetleri sessiz yapın” emrivakisine bütün dünyadan büyük tepki geldi. Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı ve Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime “Siyonistler Müslümanların ilk kıblesinde yapılacak ibadetin nasıl olacağına karar veremez. Onları ve aldıkları kararları tanımıyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannemesi her dine ve ibadet şeklinde saygı duyulması şartını getirmiş. İşgalci siyonistler bizim Mescid-i Aksa içerisindeki ibadet şeklimizi belirlemeye ve sesimizi kısmaya çalışıyor. Bu yalnızca Filistinliler ya da Müslümanlara karşı değil bütün insanlığa karşı işlenmiş bir suç ve haydutça bir tavır” dedi.

SONUÇLARINA KATLANIRLAR

Gazetemize konuşan Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime, alınan kararın yeni ve daha kanlı bir süreci doğurabileceğini belirtti. “Siyonist işgalciler bu zorbalığın sonuçlarına katlanır. Bu hukuk, ahlak, nizam tanımaz zorbalığın sorumlusu İsrail hükûmetidir” diyen Şeyh İkrime “Yeni hükûmet bir tür kahramanlık peşinde ancak insanların ibadetlerine karışmak açık bir suçtur. Hedefleri dünyanın farklı bölgelerindeki Yahudileri İsrail’e çekmek. Mescid-i Aksa üzerinden yapılan tahrikin amacı bu. Yanlış bir yöntemi seçtiler. Siyonist aşırılıkçıları memnun etmek adına giriştikleri yoldan acilen dönmeleri gerekiyor. Aksi takdirde herkes ağır bedel öder” diye konuştu.

MÜSLÜMANLARA ÇAĞRI

Şeyh İkrime “Müslümanlara bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bütün Arap dünyası ve diğer İslam ülkeleri acilen bu konuda harekete geçmeli. Mescid-i Aksa’nın izzetinden yalnızca Filistinliler değil bütün dünya Müslümanları sorumludur. Aksa Mescidi’ni savunmak her Müslüman’a farzdır. Burası bize Hazreti Süleyman ve Muhammed aleyhisselamın emanetidir” dedi.

MESCİDİ BÖLMEYE ÇALIŞIYORLAR

Filistinli gazeteci Muhammed Ebu Tagiya ise yapılan açıklamayı ağır tahrik olarak nitelendirdi. Tagiya “Aslında yapmak istedikleri bir taraftan Mescid ve çevresinde yaptıkları işgal ve provokasyonlara meşruiyet kazandırmak. Diğer yandan ise Yahudilere ibadet amaçlı bir bölüm açmak. Yani açık ve net bir biçimde Kutsal Mescidimiz bölünmeye çalışıyor. Bu provokasyon kesinlikle savaşı tetikler. Bombalar atılmadan, insanlar öldürülemeden ve kentler yok edilmeden harekete geçilmeli. Bu çılgın müeyyide engellenmeli. İsrail’in siyonist emellerine engel olunmalı. Mescid-i Aksa’nın onurunu korumak konusunda her Müslüman eşittir’’ diye konuştu.

“SAVAŞIN FİTİLİ ATEŞLENİYOR”

Öte yandan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani “İşgal devleti mahkemesinin fanatik Yahudilerin mübarek Mescid-i Aksa’da ibadet etmelerine onay vermesi, yeryüzündeki Müslümanların duygularıyla alay etmek ve küçümsemek anlamına geliyor. Bu durum, sonucunun nereye varacağı belli olmayan bir din savaşının fitilini ateşleyecektir” dedi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful, kararın Doğu Kudüs de dâhil olmak üzere 1967'de işgal edilen topraklar üzerinde İsrail yargısını tanımayan uluslararası hukuka göre geçersiz olduğunu belirtti. Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması kapsamında Kudüs İslami Vakıflar idaresi altında bulunuyor.

Erdoğan’dan Kudüs’e ‘üçlü yönetim’ teklifi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında birbirinden çarpıcı mesajlar verdi.

ULUSLARARASI TOPLU KARARA KARŞI ÇIKMALI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail mahkemesinin aldığı skandal karara sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Kararı şiddetle kınadığını söyleyen Erbaş, mesajında, Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsiyetini ve yasal statüsünü tehdit eden bu kararın “işgal devleti” İsrail'i cesaretlendireceğini ifade etti. Söz konusu kararın İsrail'in Filistinli Müslümanlara yönelik sürdürdüğü işgal ve zulümlerini artırarak devam etmesine sebep olacağını bildiren Erbaş şunları kaydetti: Uluslararası toplumu ve İslam dünyasını, yanlış ve tehlikeli olan bu karara karşı çıkmaya davet ediyorum. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Harim-i İsmetimiz Kudüs Müslümanlarındır ve kıyamete kadar böyle kalacaktır.

Dışişleri Bakanlığımız da kararı kınayıp “Uluslararası toplumu bu yanlış, gayrihukuki ve tehlikeli karara ve Mescid-i Aksa’ya yönelik bütün provokasyonlara kuvvetle karşı çıkmaya çağırıyoruz” açıklamasında bulunmuştu.



Kudüs'te cuma namazı

CUMA NAMAZINI 50 BİN KİŞİ KILDI

İsrail'in tüm engellemelerine rağmen Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılındı. Sabah erken saatlerden itibaren Kudüs’ün çeşitli bölgelerinden 50 bin Filistinli, 1948’de işgal edilen topraklardan ve Batı Şeria’dan cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Mescid-i Aksa'nın içinde ve dışında cuma namazını eda eden Filistinliler, İsrail mahkemesinin "Yahudiler, Mescid-i Aksa'da sessizce ibadet edebilir" kararını protesto etti. Mescid-i Aksa'nın sadece Müslümanlara ait olduğunu vurgulayan Filistinliler, İsrail aleyhine sloganlar attı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail mahkemesinin kararını, İslam ümmetine karşı "benzeri görülmemiş bir saldırı" olarak niteledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı da "Karar, İslam'ın mukaddes mekânlarına ve Müslümanlara ait bir ibadethane olan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlal" denildi.

İsrail polisinden, meyve suyuna 'Kudüs intifadası' adını veren gence gözaltı İşgalci İsrail polisi, Kudüs'te ücretsiz dağıtmak için hazırladığı meyve suyuna "Kudüs İntifadası" adını veren Filistinli genci gözaltına aldı.

Bahçeli: Kudüs'e hızır gibi yetişelim MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kudüs’ün ruhunu ve dokusunu bilen Türk milleti yeni bir nöbet için devreye girmelidir. Çağrı olursa biz gidelim, biz koşalım, hızır gibi yetişelim." dedi.

