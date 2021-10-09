Türkiye Gazetesi

Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, ABD ile bugün ve yarın gerçekleştirilecek görüşmede Doha Anlaşması’nın da gözden geçirileceğini belirtti. ABD ile Taliban’ın 2020 yılında imzalanan anlaşmada Taliban üyelerine ilişkin mevcut ABD yaptırımlarının ve ödül listesinin 27 Ağustos 2020 tarihine kadar kaldırılması öngörülüyordu. Doha Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Afganlar arası müzakereler başlasa da süreç başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

TALİBAN İLE ABD İLK KEZ BİR ARAYA GELİYOR

Taliban’ın ülkenin kontrolünü sağlamasından sonra ABD ile ilk kez bir araya gelinecek olan görüşmeler Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleşecek. İsminin verilmesini istemeyen bir yetkili de görüşmelerde terör konusunun da ele alınacağını açıklarken yabancı vatandaşların ülkeden ayrılmasının da masaya yatırılacak.

“EN ÖLÜMCÜL TERÖR EYLEMİ”

31 Ağustos’ta yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci tamamlanmıştı. Afganistan’ın Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde dün Şiilere ait bir camiye, bombalı saldırı düzenlenmişti. Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırılarda, 46 kişi hayatını kaybetmiş, 143 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkedeki en ölümcül terör eylemi olarak kayıtlara geçti.

Hamas'dan, Taliban'a zafer övgüsü Hamas lideri İsmail Heniyye, Taliban'ın Afganistan'da "ABD'ye karşı kazandığı zaferden" övgüyle söz etti.