Türkiye Gazetesi

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Huzistan eyaletine bağlı Andika ilçesi olan deprem, yerel saatle 02.46'da kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.



İran depremle sarsıldı Hürmüzgan eyaletinin merkezi Bender Abbas kenti 5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı

Bakan Pakdemirli'den Van'ı da etkileyen İran depremine ilişkin açıklama Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen Van'ın Başkale ilçesinde sürdürülen çalışmalarla ilgili, "Hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor." dedi.