Türkiye Gazetesi

Batum’da dün çöken bir binada bilanço ağırlaşıyor. Sabah saatlerinde, dünden bu yana devam eden arama-kurtarma çalışmaları sonucunda 2'si çocuk olmak üzere toplam 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı ve enkazdan yaralı olarak çıkarılanlar olduğu açıklanmıştı. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, yaralılardan 2’sinin kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini bildirdi. Gomelauri, binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 7’ye yükseldiğini söyleyerek, enkazda son 1 kişi daha olduğunu düşündüklerini ifade etti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Batum’da yaşanan felaketin kurbanları anısına 11 Ekim'in "ulusal yas" günü ilan edildiğini duyurdu.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çöken binanın 1'inci katındaki evin sahibi Zaur Budatov ve 2 işçinin evi yenilemeye yönelik yasa dışı çalışmaları nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi. Binanın neden çöktüğü ise henüz bilinmiyor.

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