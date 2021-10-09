Türkiye Gazetesi

Kadınların yalnız başına seyahat etmelerindeki güvenlik endişesi yalnızda Türkiye'de değil, dünyanın heryerinde ortak sorun olarak karşımıza çıkıyor.



İngiltere'de Telekomünikasyon şirketi BT'nin yalnız başına yolculuk eden kadınlara yönelik güvenlik uygulaması geliştirme teklifi hükümetten destek gördü.



İçişleri Bakanı Priti Patel'in desteklediğini açıkladığı sistem dahilinde telefona indirilen bir uygulamaya ev adresleri ve sık ziyaret edilen diğer adresler eklenebilecek.





Uygulama sayesinde telefonun GPS sistemi kullanılarak hedefe varılıp varılmadığı bir mesajla kontrol edilecek.



Daily Mail'in haberine göre kadınlar yola çıkmadan önce 888 telefon numarasını arayabilecek ya da bu numaraya mesaj atabilecek, ya da uygulama üzerinden tahmin edilen yolculuk süresini girebilecek.

Uygulama sayesinde telefonun GPS sistemi kullanılarak hedefe varılıp varılmadığı bir mesajla kontrol edilecek.

Mesaja cevap verilmemesi takdirinde acil durum kontaktları aranacak, son aşamada da polise haber verilecek.



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