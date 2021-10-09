Türkiye Gazetesi

İspanya, Cumbre Veca Yanardağı'ndan akan lavlarla adeta cehennemi yaşıyor. La Palma Adası'nda ciddi zararlar veren lavlar, 419 evi yuttu. Kanarya Adaları2nın en büyük 5. adası olma özelliğini taşıyan La Palma 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor.

Adadaki yanardağ 19 Eylül'den bu yana lav püskürtüyor.

4 EVİ DAHA YUTTU

Yanardağdan çıkan lavların 4 evi evi daha yuttuğu ifade edilirken, lavların yok ettiği bina sayısı bin 419’a ulaştı. Kanarya Adaları Volkanoloji Enstitüsü’nün (Involcan) tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde Cumbre Vieja Yanardağı’nın ağzının kuzey yüzünün çöktüğü ve çeşitli yönlere doğru yoğun lav akışı olduğu bildirildi.

ADADA 37 DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

İspanya Ulusal Jeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada ise, yanardağın aktifleşmesinden bu yana depremler yaşadığı, bugün ise adada 37 deprem yaşandığı ve en büyük depremin 4,1 büyüklüğünde olduğu aktarıldı.

ADADAKİ HAVALİMANI YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

Geçtiğimiz perşembe günü pistlerde biriken kül nedeniyle uçuş trafiğine kapanan La Palma Havalimanı’nın yeniden faaliyete geçtiği aktarıldı. İspanya Havalimanları ve Hava Ulaşımı (AENA), havalimanının tekrar kullanıma açıldığı ve temizlik çalışmalarının devam ettiği ifade edildi.

6 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kanarya Adaları hükümeti tarafından yapılan açıklamada, yanardağ felaketinden etkilenen vatandaşlara 10,5 milyon euroluk ekonomik yardım paketi hazırlandığını ve en yakın zamanda bu paranın ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı duyuruldu.

Öte yandan La Palma’da lavlar 480 hektarlık alanı yok ederken, 6 binden fazla kişi ise tahliye edildi.

La Palma'da yanardağ paniği sürüyor! Felaket bölgesi ilan edildi La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den beri aktif halde. İspanya'da hükümet, adanın felaket bölgesi ilan edildiği ve bölgeye milyonlarca euroluk yardım yapılacağını duyurdu.

La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 100’den fazla ev yok oldu.