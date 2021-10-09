Türkiye Gazetesi

Bloomberg'in haberine göre, ülkede artan kalp iltihabı risklerine ilişkin endişeler öne sürülerek Moderna aşısının kullanımının durdurulması kararı verildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bölgede Pfizer aşısının tedariği yeterli olduğundan baş epidemiyolog İzlanda'da Moderna aşısını kullanmamaya karar verdi." ifadelerine yer verildi.

30 YAŞ ALTI İÇİN ASKIYA ALMIŞTI

İzlanda'dan önce, İsveç ve Finlandiya da 30 yaş altı kişiler için Moderna aşısının kullanımını askıya almıştı.

Öte yandan, Danimarka ve Norveç, 18 yaşın altındaki herkes için Moderna aşısının kullanımını tamamen yasakladı.

Moderna CEO’su korona virüsün geleceğini konuştu: Yakında bebekler için de aşılar mevcut olacak ABD’li korona virüs aşısı geliştiricisi Moderna’nın CEO’sur Stephane Bancel, korona virüsün geleceği hakkındaki soruları yanıtladı. Bancel, korona virüsün bir yıl içinde bitebileceğine belirterek, yakında bebekler için de aşıların mevcut olacağını söyledi.

Japonya, Moderna aşısının kullanımını durdurma kararı aldı Japonya, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın koronavirüse karşı geliştirdiği aşının yaklaşık 1,63 milyon dozunun kullanımını, açılmamış bazı şişelerde yabancı madde tespit edilmesi üzerine durdurdu.