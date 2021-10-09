Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınının varyantlarla kontrolünün iyice zorlaştığı bugünlerde, en etkili çare gibi görülen aşı uygulamaları için devletler çeşitli mecburiyetler getirmeye başladı. Bu kapsamda Suudi Arabistan'da umre görevini yerine getirmek ya da Kabe'de ibadet etmek isteyenler için iki doz Covid-19 aşısı yapılmış olma zorunluluğu getirdi.

2. DOZUN EN GEÇ 48 SAAT ÖNCE YAPILMIŞ OLAMSI GEREKECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, 10 Ekim'den itibaren umre yapma ve Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ibadet etme izninin, sadece ülkede kabul edilen Covid-19 aşısından 2 doz olanlarla sınırlı tutulacağını belirtti.

Açıklamada, umre, ibadet ya da ziyaret için izin almış ancak 2 doz aşısını yaptırmamış kişilerin, izinlerinin iptal olmaması için 2. dozu izin tarihinden 48 saat önce olması gerektiği ifade edildi.

2 MİLYON UMRECİ KABUL EDİLECEK

Bakanlık, Covid-19'la ilgili alınan tüm tedbir ve koruyucu önlemlerin, salgının seyrindeki gelişmelere göre Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürekli değerlendirmeye tabi tutulduğunu aktardı.

Suudi Arabistan ağustos ayında Covid-19 tedbirlerine riayet edilerek aylık 2 milyon umrecinin kabul edileceğini duyurmuştu.

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