Türkiye Gazetesi

İş kazası bu defa tiyatro sahnesinde bir cana mal oldu. Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan bir tiyatroda set değişimi esnasında korkunç bir kaza yaşandı. Tiyatro sahnesinin dekoru oyunculardan birinin üzerine düştü. Talihsiz sanatçı ezileref feci şekilde öldü.

SANATÇININ KİMLİĞİ AÇIKLANMADI

Rusya’nın en prestijli tiyatrolarından olan ve başkenti Moskova’da yer alan Bolşoy Tiyatrosu’nda Rus besteci Nikolai Rimsky-Korsakov'un Sadko operasındaki set değişikliği sırasında sahne dekoru 37 yaşındaki sanatçının üzerine devrildi. Sahne dekoru altında ezilen sanatçının kimliği açıklanmazken, kaza sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

SEYİRCİLER TİYATRODAN ÇIKARILDI

Kazanın ardından operanın hemen durdurulduğu ve seyircilerin tiyatrodan çıkarıldığını aktarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan Bolşoy Tiyatrosu’nda Temmuz 2013'te bir kemancı, orkestra çukuruna düşerek hayatını kaybetmişti.

Canlı yayında dekor, spor yorumcusunun üzerine düştü Kolombiya ESPN stüdyosunda dekor olarak kullanılan dev metal parçası canlı yayın sırasında spor yorumcusu Carlos Orduz’un üzerine devrildi.