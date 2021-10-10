Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Buckinghamshire şehrinde yaşayan Skinner, 17 yaşındaki kızının doğum yapmasıyla ülkenin en genç anneannesi unvanını aldı.

EN GENÇ ANNEANNE OLDU

Çocuk ruhlu Skinner, “Annenanne olmak başlarda bana ağır geldi ama yavaş yavaş bunu sevmeye başladım” dedi.

“TORUNUM OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE ŞAŞIRIYORLAR”

Genç anneanne, “Geçen gün daha bir haftalık torunum Larosa Maè ile birlikte dışarı çıktım. Görenler ‘Çocuğunuz mu’ diye sordular. Torunum olduğunu söyleyince hayretler içinde kaldılar” diye konuştu.

KIZINI DA 16 YAŞINDA DÜNYAYA GETİRMİŞ

Skinner da kızı Maizie’yi 16 yaşındayken dünyaya getirmiş. Hastanede hemşirenin kızıyla kendisini kardeş zannettiğini belirten Skinner, artık bu tür olaylara alıştıklarını söyledi. Kızının hamile olduğunu olduğunu öğrenince endişelendiğini, çünkü kendisinin de küçük yaşta zor bir doğum yaptığını ifade eden Skinner, şöyle konuştu: “Korktuğum gibi doğum çok zor geçti. Ama çocuk doğunca çekilen tüm sıkıntılar unutuluyor.”

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