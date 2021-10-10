Türkiye Gazetesi

ABD’nin Texas eyaletinde 4 gün önce hakkında kayıp ihbarında bulunulan 3 yaşındaki Christopher Ramirez, evinden 8 kilometre uzakta, ormanda sağ olarak bulundu.

Sağlıklı görünen çocuk kontrol için hastaneye kaldırıldı. Ramirez’in, komşunun köpeğiyle oynarken peşine takılıp ormanda kaybolduğu sanılıyor. Köpek daha sonra dönmüş, çocuktan haber alınamamıştı.

ANNE HALA ŞOKTA

Grimes County Şerifi Don Sowell, Ramirez'le ilgili olarak, “Hayatta, gülüyor, keyfi yerinde. Çok susamış herhalde, bulduğumuzda çok su içti. Annesiyle buluşmasında çok dramatik anlar yaşandı. Kadın halen ağlıyor” dedi.

KAÇIRILMIŞ OLABİLİR

Çocuğun ormanda 4 gün tek başına nasıl yaşadığı bilinmiyor. Plantersville bölgesinde kaybolması sonrasında anne Araceli Nunez çocuğunun kaçırılmış olabileceğini iddia etmiş, bulunması için geniş çaplı arama faaliyetleri başlatılmıştı.

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