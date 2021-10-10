Türkiye Gazetesi

İngiltere futbolunun efsane isimlerinden David Beckham’ın, geçtiğimiz günlerde katıldığı ödül töreninde alnı eskisine göre çok daha pürüzsüz göründü.

Gözlerinin etrafındaki çizgiler de daha az belirgindi. Bu, 46 yaşındaki eski futbolcunun estetik operasyon geçirdiği ya da botoks yaptırdığı şüphelerine yol açtı.

"BOTOKSTAN UZAK DUR"

Törendeki fotoğraflarını gören bir hayranı, sosyal medyadaki mesajında “David Beckham, botokstan uzak dur. Doğal halin daha güzel” ifadesini kullanırken bir başkası da “Beckham botoks yaptırmış ama hiç de iyi olmamış” yorumunda bulundu.

Estetik cerrahi uzmanı Dr. Julian De Silva da, “Kaşları düşmüş gibi görünüyor ve bu doğal yaşlanma veya aşırı botoks ile ortaya çıkabilir. Dermal dolgu maddeleri yanaklarını daha kalkık ve dolgun hale getirmiş.

"ASLA YAPTIRMAM" DEMİŞTİ

Önceki fotoğraflarda yüzü daha ince görünüyordu” dedi. Beckham, 2018’de çok iddialı konuşmuş, “Bazıları estetik ameliyat geçirebilir. Bu kötüdür demiyorum. Ama şahsen ben asla, asla yaptırmam! Ben doğal yaşlanmadan yanayım. Hiçbir zaman yüzüme kimyasal madeler zerk ettirmeyeceğim” ifadelerini kullanmıştı.

Her derde deva botoks! Opr. Dr. Mustafa Korkmaz, günümüzde daha çok kozmetik sektöründe kullanılan botoks uygulaması ile birçok hastalık ve sıkıntının çözülebileceğini söyledi.

Hamilelik döneminde botoks ve epilasyon yaptırmayın Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hilmi Cevdet Altınyazar, “Hamilelik döneminde Botoks ve Epilasyon yaptırmayın, hamilelikte kullanılan cilt ilaçları bebeğinizin sağlığını etkileyebilir” dedi.

Botoks kurbanı Kübra Boyraz davasında sanıklar konuştu: İnşallah koronadan ölmüştür İstanbul Beylikdüzü’nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doğruya, botoks işlemini yapanın kendileri olmadığını söyleyerek tahliyelerini talep etti.