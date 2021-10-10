Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Orenburg bölgesinde sahte alkol nedeniyle can kaybı sayısı artıyor. Rusya Sağlık Bakanlığının son yaptığı resmi açıklamaya göre, geçtiğimiz Perşembe akşamından bu yana zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 32 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 64'e ulaştığı ifade edildi.

8 ÇALIŞAN GÖZALTINA ALINDI

Rusya Soruşturma Komitesi, sahte alkol üreten tesisin sahibi ve 8 çalışanının gözaltına alındığını, dördünün tutuklandığını açıkladı. Hastanelerde tedavi altında tutulan bazı kişilerin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Orenburg bölge idaresi yaşanan zehirlenme hadiseleriyle ilgili kriz masası oluşturdu.

Bölgenin kolluk kuvvetleri tarafından alkollerin satıldığı noktalara baskınlar yapmaya devam ettiği ve ele geçirilen sahte içkilerden de numuneler alındığı öğrenildi. Bölge idaresi ayrıca yasal olmayan içkilerin tüketilmemesi konusunda halka çağrılar yapmaya devam ederken, olayla ilgili soruşturmanın genişletilerek sürdüğü açıklandı.

Sahte alkolde tutuklama sayısı artıyor Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol sattıkları iddiasıyla gözaltına alınanlardan 4 kişi daha tutuklandı.

Sahte alkol Denizli’de ölüme neden oldu Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, evinde içtiği sahte alkolden sonra rahatsızlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan 42 yaşındaki Mehmet B., hayatını kaybetti.