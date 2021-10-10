Türkiye Gazetesi

ABD’nin Minnesota eyaletinde henüz bilinmeyen bir nedenle, silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirilen eylemde genç bir kadın öldü. 14 kişinin ise yaralandığı saldırının detayları henüz netleşmezken, saldırıya uğrayan yaralılardan birinin polisi arayarak olaydan haberdar ettiği öğrenildi.

ÇOK SAYIDA SALDIRGANIN OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Polis yaptığı açıklamada, söz konusu saldırının gece yarısından hemen sonra gerçekleştirildiğini belirterek, saldırıdan hemen sonra 911'i arayanların yardım için yalvardığını söyledi. Polis ayrıca, saldırıda hayatını kaybeden kişinin 20'li yaşlarda bir kadın olduğunu, 14 yaralının ise tedavi edilmek üzere çevre hastanelere kaldırıldığını ifade etti. Polis, şimdiye kadar olaya ilişkin herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirterek, ilk belirlemelere göre çok sayıda saldırgan olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden kişinin kimliğini henüz kamuoyu ile paylaşmayan polis, saldırı hakkında bilgisi olanların araması için bir ihbar hattı paylaştı.

"BİR ANDA KENDİLERİNİ CEHENNEM GİBİ BİR OLAYIN İÇİNDE BULDULAR"

Olayın nedeni henüz bilinmezken, St. Paul Polis Sözcüsü Steve Linders söz konusu saldırıyı “cehennem” olarak nitelendirdi. Linders, “Hayatını kaybeden genç kadını düşünüyorum, 1 dakika iyi vakit geçiriyor, bir sonraki dakika ise hayatını kurtarmaya çalışan arkadaşlarının kollarında yatıyor. Daha kötü bir şey düşünemiyorum" dedi.

St. Paul Polis Şefi Todd Axtell de “Hayatını kaybeden kadın, sevdikleri ve bu sabah orada bulunan herkes için kalbim kırılıyor. Bir anda kendilerini cehennem gibi bir durumun içinde buldular. Ülkedeki en iyi dedektiflere sahip olduğumuzu ve bu çılgınlığın sorumlularını bulana kadar durmayacağımızı bilmelerini istiyorum. Saldırının faillerine hesap sorulması için üzerimize düşeni yapacağız. Mağdurlar için adaleti sağlayacağız” diye konuştu.

"TOPLUMUMUZDA ŞİDDETİ ASLA KABUL ETMEYECEĞİZ"

Minnesota Belediye Başkanı Melvin Carter ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Halk şok edici sahnelerle harap oldu. Saint Paul’deki görevliler bu anlamsız eylemlerden sorumlu kişileri gözaltına almak için çalışırken, daha proaktif ve kapsamlı kamu güvenliği stratejileri oluşturma çalışmalarımız her zamankinden daha fazla aciliyet kazandı. Toplumumuzda şiddeti asla kabul etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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