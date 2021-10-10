Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çifte bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı, eyaletin Turbat kentinde yer alan Hoshab bölgesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 3 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan 2'si yolda hayatını kaybetti.
1 MUHABİR HAYATINI KAYBETTİ
İkinci saldırı ise Belucistan'ın Hub City kentinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu oldu. Bu saldırıda da bir muhabir hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. İki olayda 2’si çocuk olmak üzere toplam 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırının gerçekleştirildiği bölgeler kolluk kuvvetleri tarafından kordon altına alındı.
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Pakistan'da çifte saldırı, 2'si çocuk 3 ölü var
Pakistan'da düzenlenen çifte bombalı saldırılarda 2’si çocuk 3 kişi canından oldu.
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde çifte bombalı saldırı düzenlendi. İlk saldırı, eyaletin Turbat kentinde yer alan Hoshab bölgesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan 3 çocuk yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı çocuklardan 2'si yolda hayatını kaybetti.
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