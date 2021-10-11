Türkiye Gazetesi

İspanya'da bulunan Kanarya Adaları'nın en büyük beşinci adası olan La Palma'da, yeniden faaliyete geçen Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den bu yana lav püskürtmeye devam ediyor. Söz konusu felakat adadaki onalrcı evi yutup, tarlaları kül etmeye devam ediyor. Şu ana kadar 40 hektardan fazla alanın yok olduğu öğrenildi.

YENİ LAV AKINTILARI BAŞLADI

Cumbre Vieja Yanardağı’nda dün kraterin kuzey duvarının çökmesinden sonra lav çıkışının daha da hızlandığı ve yeni lav akıntıları oluştuğu bildirildi. Yeni oluşan lav akıntıları son 24 saatte 40 hektardan fazla alanı yok ederken, daha önce tamamen tahliye edilen Todoque köyünde sağlam kalan binaları ve tarlaları da haritadan sildi.

Yetkililer çökme sonrasında çıkan lavların oluşturduğu yeni akıntının yakında denize ulaşabileceğinden endişelenirken, lavların denize ulaşması sonrası zehirli gaz salınımına neden olabileceği belirtiliyor.

"KRATERİN DOĞU DUVARI YAKIN ZAMANDA ÇÖKECEK"

Volkanolog Ines Galindo dün yaptığı açıklamada, yanardağdan çıkan lavların krater duvarlarında aşırı büyümeye yol açtığını bu sebeple krater duvarlarının daha kırılgan hale geldiğini söyledi. Yanardağ ağzından çıkan lavların miktarının artması kraterin duvarını zorlayarak çökmeye neden olduğunu belirten Galindo, çökmenin doğal bir süreç olduğunu ifade etti. Galindo şu anda kraterin doğu duvarının da çok yüksek olduğunu ve yakın zamanda çökme ihtimalinin bulunduğunu açıkladı.

Avrupa Komisyonu Copernicus Acil Durum Servisi’nin aktardığına göre, İspanya’nın La Palma adasında 19 Eylül’den beri faaliyette olan Cumbre Vieja Yanardağı bu güne kadar toplam 525 hektarlık alanı yok etti ve 1281 binayı yuttu. Yanardağ nedeniyle adada yaşayan 6 bin kişi de tahliye edildi.

Lavlar, La Palma'yı yuttu İspanya'da bulunan La Palma Adası'ndaki Cumbre Veca Yanardağı'ndan akan lavlar, adeta Palm'yi yuttu. Bugüne kadar toplam 419 evin lavlar sebebiyle yok olduğu öğrenildi.

La Palma'da yanardağ paniği sürüyor! Felaket bölgesi ilan edildi La Palma adasında bulunan Cumbre Vieja Yanardağı 19 Eylül'den beri aktif halde. İspanya'da hükümet, adanın felaket bölgesi ilan edildiği ve bölgeye milyonlarca euroluk yardım yapılacağını duyurdu.

La Palma Yanardağı 100’den fazla evi yok etti İspanya’ya bağlı bulunan Kanarya Adaları’nın en büyük beşinci adası olan La Palma’da faaliyete geçen yanardağ nedeniyle 100’den fazla ev yok oldu.