Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price'ın açıklamasına göre ABD'li yetkililer ile Taliban arasındaki görüşmeler samimi bir ortamda geçti.

Taliban'ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ilk kez ABD'li yetkililer Taliban ile bir araya gelirken, 9-10 Ekim'de Doha'da yapılan görüşmelerde ABD'den farklı kurumların yetkilileri katıldı.

İNSAN HAKLARI MESELELERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmelerde, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Amerikalıların ve diğer ülke vatandaşlarının güvenli şekilde çıkışlarının sağlanması konusu öncelikli olarak ele alındı. Ayrıca kadınların yeterli şekilde temsili konusu dahil ülkedeki insan hakları meseleleri görüşüldü ve ABD'nin Afgan halkına doğrudan yardım yapacağının altı çizildi.

Görüşmelerde ABD tarafı, Taliban'ın sözlerinden ziyade eylemlerine bakarak yol haritasını belirleyeceğini vurguladı.

ABD ile Taliban çekilme süreci sonrasında ilk kez bir araya geliyor ABD ve Taliban yetkilileri Katar’ın başkenti Doha’da gerçekleştirecekleri görüşmede Afganistan’daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma, yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma ve Doha Anlaşması konularını görüşeceklerini bildirdi.

Erdoğan MKYK'da konuştu: Taliban'la kapıları kapatmadık Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afganistan'a en çok hizmet eden ülkeyiz ve her zaman iyi ilişkilere varız. Taliban'la da görüşmelere açığız, kapıları kapatmadık" dedi.