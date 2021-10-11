Türkiye Gazetesi

Mevsimsel tayfunların sıklıkla yaşandığı Japonya'da ilk tayfun araştırma enstitüsü kuruldu.

Kyodo ajansının haberine göre, Tokyo'nun güneydoğusundaki Kanagawa'daki Yokohama Ulusal Üniversitesinde kurulan Tayfun Bilim ve Teknoloji Araştırma Merkezi, hükümete bağlı kurumlar ile özel kuruluşlardan uzman ve akademisyenler bir arada çalışacak.

İLK TAYFUN ENSTİTÜSÜ KURULDU

Japonya'da bir ilk olan merkezde, tayfunların verebileceği hasarların tahmini ve alınabilecek önlemlerin çerçevesinin belirlenmesi hedeflenecek. Merkez, Japonya hükümetinin "2050'ye dek sıfır karbon" hedefi doğrultusunda, tayfunlardan, yenilenebilir enerji kaynağı şeklinde yararlanılmasına ilişkin araştırmalara da öncülük edecek.

“İLERİDEKİ IŞIĞI GÖREBİLİYORUM”

Merkezin Başkanı Yokohama Ulusal Üniversitesinden Meteoroloji Prof. Fudeyasu Hironori, "tayfunların verdiği büyük zarar karşısında yenilgi duygusuna kapıldığını" söyledi.



Fudeyasu, "Birçok araştırmacıyla el ele vererek titiz çalışmalar yürütmeyi ve topluma sonuçlar sunabilmeyi hedefliyoruz. İlerideki ışığı görebiliyorum." dedi.

HÜKÜMET DESTEKLİ

Kuruluşta, birçok üniversiteden akademisyen, Meteoroloji Araştırma Enstitüsü ve hükümet destekli RIKEN araştırma merkezi ile Kawasaki Heavy Industries ile Deloitte Tohmatsu firmalarından uzmanlar yer alıyor.

Japonya'daki enerji kesintisi 230 bin yolcuyu etkiledi Japonya'da ana trafoda çıkan ve yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle tren hatları durdu, 230 binden fazla yolcu etkilendi.

Japonya’da elektrik kesintisi: Tren seferleri askıya alındı Japonya’da yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Tokyo bölgesindeki birçok sefer askıya alındı. Binlerce kişi istasyonlarda mahsur kalırken, bazı bölgelerde taksi ve otobüs kuyrukları oluştu.

Japonya'da meydana gelen 5,9'luk depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi Japonya’da 7 Ekim'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde yaralı sayısı 43'e yükseldi