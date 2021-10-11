Türkiye Gazetesi

Üst düzey ajan Kim Kuk-song, BBC ile yaptığı özel söyleşide Kim Jong-un'un "muhaliflere karşı suikast timleri ile uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti.

"KENDİSİNİ ELEŞTİRENLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Kim Kuk-song, Kuzey Kore liderinin, "kendisini eleştirenleri öldürmek için suikastçılar gönderdiğini" ve "devrimci fon toplanmasına yardımcı olmak için yasa dışı uyuşturucu laboratuvarı kurduğunu" iddia etti.

Eski ajan Kim, istihbarat ağının üst kademelerinde yer almak için 30 yıl çalıştığını belirterek, istihbarat ağlarının "Yüce Lider'in gözleri, kulakları ve beyni" olduğunu ifade etti.

Hayatını kurtarmak için 2014'te ülkeyi terk etmek zorunda kalan Kim, Güney Kore'nin başkenti Seul'de yaşıyor ve Güney Kore istihbaratı için çalışıyor.

Kuzey Kore'den Seul'e müzakere şartı: Düşmanca politikalardan vazgeçin Güney Kore'den gelen 1950-1953 Kore Savaşı'nın sona erdiğine dair 'resmi' bir açıklama yapılması çağrısına cevap veren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, Güney Kore'nin 'düşmanca politikalardan' vazgeçmesi durumunda bu konuda müzakerelere devam edebileceklerini ifade etti.

Kuzey Kore'den yeni tehdit: Uranyum tesisini genişlettiler Kuzey Kore'nin ana Yongbyon Nükleer Reaktör Kompleksi'ndeki uranyum zenginleştirme tesisini genişlettiğini gösteren son uydu görüntülerinin bomba materyallerinin üretimini artırma niyetinin işareti olduğu belirtildi.

Kuzey Kore lideri Kim: Düşmana karşı hazırlıkları tamamlayın ABD ve Güney Kore ile olan gerilimli ilişkileriyle bilinen Kuzey Kore, iki ülkenin birlikte yapmayı planladığı tatbikatlar öncesinde ülkesinin askeri kapasitesini güçlendirme çağrısında bulundu.