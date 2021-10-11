Türkiye Gazetesi

Belçika İçişleri Bakanı Annelies Verlinden, parlamentodaki siyasi grupların yazılı soru önergesine yönelik Ekim 2019'da iki görevliye sınırlı bir süre için "Clearview AI" adlı yazılımın deneme sürümüne erişim izni verildiğini öğrendi. Yüz tanıma yazılımının deneme sürümüne erişim izni verilen iki kişinin Europol Kurbanları Teşhis Görev Gücü'nden iki araştırmacı olduğunu ifade etti. Belçika İçişleri Bakanı, Belçika yasalarına aykırı olan yazılımın "yapısal şekilde kullanılmadığını" savundu.

BELÇİKA POLİSİ İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Belçika basınında yazılımın test amaçlı kullanıldığı söylenirken polisin yazılımı öncelikle bazı istişarelerde, daha sonra ise çocuklara yönelik suçlarla ilgili taleplerde kullanıldığını aktarıldı. Belçika polisi daha önce bu yazılımın kullanıldığı iddialarını reddetmişti. Ülke yasalarına göre kullanımı yasak olan Clearview yazılımı Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformlarından milyarlarca görüntüyü "izin almadan" toplayabiliyor ve güvenlik kameraları gibi kaynaklardan gelen görüntülerle bunları eşleştirebiliyor.

BİRÇOK ÜLKEDEN DAVA AÇILDI

Görüntülerin izinsiz toplanması nedeniyle Clearview AI şirketine karşı ABD, Kanada ve birçok ülkede dava açılmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) de etik endişeler nedeniyle yüz tanıma yazılımının kullanımının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Belçika Sağlık Bakanlığı SMA tedavisinde kullanılan ilacı karşılayacaklarını duyurdu Belçika Sağlık Bakanı SMA tedavisinden kullanılan ve en pahalı ilaçlar arasında yer alan Zolgensma'nın ücretini karşılama kararı aldı.