Türkiye Gazetesi

Irak’ta halk, erken genel seçim sebebiyle pazar günü sandık başına gitti. Resmî olmayan sonuçlara göre Şii din adamı Mukteda es-Sadr'a bağlı Sadr Grubu, 329 sandalyeli Meclis'te 73 sandalye elde ederek birinci parti oldu. Sadr Grubu'ndan sonra ikinci sırada 38 sandalyeyle eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi liderliğindeki Sünni Takaddüm Partisi yer aldı. Eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu ise 37 sandalye ile üçüncü parti oldu.

"ARTIK YOLSUZLUĞA YER YOK"

Mukteda Sadr, zafer ilan ederek, bugünün milislere karşı azim ve zafer günü olduğunu dile getirdi. Sadr "Pastayı paylaşmak yerine reforma doğru gidelim. Artık bugünden sonra yolsuzluğa yer kalmayacak” dedi. Sadr’ın konuşmasının ardından yüzlerce destekçisi kutlamalar için başkent Bağdat’ın ünlü Tahrir Meydanı’nda toplandı.

SEÇİME KATILMA ORANI YÜZDE 41

Irak Seçim Komisyonu, seçmenlerin sadece yüzde 41'inin oy kullandığını açıkladı. Bu oran 2018'deki seçimlerde kayda geçen yüzde 44.5'lik katılım oranının da gerisinde kaldı.

MUKTEDA ES-SADR KİMDİR?

4 Ağustos 1974'te dünyaya gelen Lübnan kökenli Mukteda es-Sadr, Amerika Birleşik Devletleri işgaline karşı direndi. Sonradan Barış Birlikleri adını alan Şii grup Mehdi Ordusu'nun liderliğini yaptı. Bağdat'ın kurtarılmış bölge olarak nitelendirilebilecek Sadr Kent bölgesinin gayriresmî yöneticiliğini yürüttü. es-Sadr ülkenin en etkili dini ve politik figürlerinden birisidir.

Irak Başbakanı İbadi'den Şiilere çağrı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, ülkedeki Şiilere "Bu ülkeyi hepimiz birlikte yönetmeliyiz" çağrısı yaptı.

Şiiler, Türkmenleri birbirine vurduracak İran destekli Şii terör örgütü Haşdi Şâbi, 10 bin kişilik kuvvetle Türkmen şehri Telafer’e ilerlemeye başladı. Şii Türkmenlerle Sünni Türkmenlerin çatışabileceği belirtiliyor.

Şiiler Musul'u kurtarma operasyonuna katılacak Irak'taki Haşdi Şabi (Şii milis gücü) Sözcüsü Kerim Nuri, Irak Başbakanı Haydar El-İbadi emir vermesi halinde Musul'un kurtarma operasyonuna katılacaklarını belirtti.