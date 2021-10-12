Türkiye Gazetesi

ABD'de boynunda iki yıl lastik takılmış halde gezinen geyik sonunda özgür Colorado'daki vahşi yaşam yetkilileri, tarafından kurtarıldı.



Colorado'daki vahşi yaşam yetkilileri, en az iki yıldır boynunda bir araba lastiğiyle dolaştığını belirtti.

ABD'de geyiği, ilk olarak 2019'da Colorado Parkları ve Yaban Hayatı'nda (CPW) görevli memur Scott Murdoch fark etti.

Murdoch, "Geyiği bulmak ve ona yaklaşmak zordu." dedi. Çeşitli noktalara kurulan kameralar sayesinde hayvanın kullandığı güzergah tespit edildi.



İki yıl boyunca boynuna lastik takılmış halde gezen geyik, Colorado vahşi yaşam yetkilileri tarafından kurtarıldı kavuştu.

CNN International'ın haberine göre, Murdoch, geyiği kurtarma operasyonun zor olduğunu ve lastiği kesme işleminin içindeki çelikten dolayı mümkün olmadığı için boynuzları kesmek zorunda kaldıklarını anlattı.







Kanada'da ayıları besleyen kadına rekor ceza! Kanada'da bir kadın düzenli olarak ayıları beslediği için mahkeme tarafından 60.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de nadir görülen beyaz geyik sokak ortasında vuruldu İngiltere'nin Merseyside bölgesinde sokakta görülen nadir bir tür olan beyaz geyik, İngiliz polisi tarafından vurularak öldürüldü.





