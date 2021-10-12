Türkiye Gazetesi

Komşu deprem korkusuyla sarsıldı. Yunanistan'ın Girit Adası'nda 6.2 büyüklüğünde olduğu bildirilen bir deprem oldu. Atina Jeodinamik Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre; söz konusu deprem yerel saatle 12.24’de, yerin 8,2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Kandiye'nin 120 kilometre doğusu olduğu kaydedildi.

DEPREM AYDIN VE MUĞLA'DA DA HİSSEDİLDİ

AFAD verilerine göre, 6.62 kilometre derinlikte 6.3 şiddetinde meydana gelen deprem çevre ülkelerden de hissedildi. Aydın ve Muğla'dan da hissedilen deprem vatandaşlarda panik oluşturdu.

Yeni Zelanda'da 5,3 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda'da yerel saat ile 14.55'te 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD'nin Hawaii eyalatinde 6,2 büyüklüğünde deprem! ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Büyük Ada açıklarında 6,2 şiddetinde meydana gelen depremde can kaybı yaşanmazken havaalanlarında, köprülerde ve limanlarda hasar olduğu tespit edildi.