Türkiye Gazetesi

Pentagon'un eski baş yazılımcısı Nicolas Chaillan (37), Çin’in yapay zekada ABD’yi geçtiğini söyledi. ABD ordusunda teknolojik dönüşümün çok yavaş ilerlediğini belirterek geçen ay görevinden istifa eden Chaillan, “15-20 yıl içinde Çin'e karşı rekabet etme şansımız yok. Aslında bana göre şimdi bile yok” ifadesini kullandı.

"ÇİN İLERDE HER ŞEYİ KONTROL EDECEK"

ABD’nin teknolojik dönüşümde yavaş ilerlemesinin ülkeyi riske sokacağını belirten Chaillan, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamalarda, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin’in teknolojik ilerlemeler sonucu dünya hakimiyetine doğru gittiğini, ileride medyadan jeopolitiğe kadar her şeyi kontrol edeceğini iddia etti. Batı ülkeleri istihbarat kurumları da Çin’in 10 sene içinde yapay zeka, sentetik biyoloji ve genetik gibi yeni ortaya çıkan teknolojilerin hakimi olacağını değerlendiriyor.

Yapay zekâ hamlesi 2025’e kadar yapay zekâ alanının, Gayrisafi Yurt İçi Hasılası’na yaptığı katkı yüzde 5’e yükselecek.

Tokyo'da yapay zekâların yarışı Olimpiyatlar bu sene yapay zekâ yarışına sahne oluyor. Kameralar ve sensörler üzerinden gelen veriler yapay zekâ tarafından anında analiz edilerek sporcu ve antrenöre iletiliyor