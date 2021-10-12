Türkiye Gazetesi

Kırgızistan’da Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, akanlar Kurulu Başkanı Maripov'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamasıyla birlikte kabine değişikliğine gidilmiş olundu. Mevcut kabine, yeni kabinenin göreve başlamasından sonr agörevi bırakacak.

CAPAROV KARARNAMEYİ İMZALADI

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov Anayasanın 71. Maddesi gereği Bakanlar Kurulu Başkanı Maripov’un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı. Aynı zamanda Bakanlar Kurulu'nun istifasına ilişkin kararnameyi de imzalayan Caparov, hükümetin görevini de sonlandırdı. Kararname gereği, Bakanlar Kurulunun mevcut üyeleri yeni kabine göreve gelene kadar görevlerini yürütecek.

KABİNENİN YENİ ÜYELERİ BELLİ OLDU

Maripov’un yerine Bakanlar Kurulu Başkanlığına Maliye Bakanı Akılbek Caparov getirildi.

Cumhurbaşkanı Caparov’un yeni Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcıları ve yeni Bakanların isimlerini parlamentonun anayasal mevzuat ve devlet yapısı komitesine sunduğu belirtildi. Cumhurbaşkanı tarafından sunulan yeni kabinede, Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Erkin Osoyev, Tarım, Su ve Bölgeleri Geliştirme Bakanı Askarbek Canıbekov, Enerji Bakanı Doskul Bekmurzayev, Sağlık Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ve Eğitim ve Bilim Bakanı Bolotbek Kupeşev’in görevlerini koruduğu aktarıldı.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: "Türkiye dünyanın en güçlü ülkeleri arasında" Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkiye’nin dünyanın en güçlü ülkeleri arasında olduğunu belirterek, Türkiye ile daha yakın ilişkiler geliştirmeyi amaçladıklarını açıkladı.