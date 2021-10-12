Türkiye Gazetesi

Suriye'de on binlerce mazlumun kanını akıtan Beşar Esad'ın kuzeni Ali Makluf, kız arkadaşıyla birlikte Beverly Hills'te lüks bir açarla dolaşırken kameralara yakalandı.

Vice News’in haberine göre Esad’in anne tarafından kuzeni olan ve ABD’nin yaptırım listesinde bulunan Suriyeli iş adamı Rami Makluf’un oğlu Ali Makluf Los Angeles'te görüldü. Makluf, ülkenin en lüks semtlerinden biri olan Beverly Hills'te değeri 300 bin doların üzerindeki aracıyla turladı. Yanında da kız arkadaşı vardı.

STAJ YAPIYORMUŞ

Öte yandan Makluf, lüks araç sahiplerine ne iş yaptığını soran sosyal medya fenomeni Daniel Mac’in kamerasına takıldı. Ali Makluf, kendisine işini soran Mac’e staj yaptığını ve aracın kiralık olduğunu söyledi.

ABD'Lİ ŞİRKETLERİN MAKLUF İLE İŞ YAPMASI YASAK

ABD Ticaret Bakanlığı 2008 yılında Rami Makluf’un ülkedeki bütün varlıklarını dondurmuştu. Ayrıca ABD menşeli firmaların Makluf ya da bağlantılı bulunduğu şirketlerle çalışmasını yasaklanmıştı.

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