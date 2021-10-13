Türkiye Gazetesi

ABD Önleyici Hizmetler Görev Gücü adlı grup, özellikle kalp krizi veya felç geçirmemiş olan ileri yaştaki hastalarda aspirin kullanımının yan etkilerinin faydalarından daha fazla olduğunu açıkladı. Açıklamada aspirinin 60 yaş ve üzerinde düşük dozda bile yaşamı tehdit eden sindirim sistemi kanamaları ve ülsere yol açabileceği uyarısına da yer verildi. Gönüllü çalışan bağımsız uzmanlardan oluşan grup, kolon kanseri riski bulunanların düşük doz aspirin kullanması yönünde 2016 yılında yaptıkları tavsiyeyi de geri çekeceğini açıkladı.

KALP KRİZİ GEÇİRENLERE DÜŞÜK DOZ

Öte yandan açıklamada 40’lı yaşlardaki kanama riski bulunmayan kişilerde önleyici aspirin kullanımının faydası bulunabileceğini, 50’li yaşlarda ise bu faydanın daha düşük olduğu değerlendirildi. Kalp krizi geçirmiş hastalarda ise düşük doz aspirin kullanımının sürdürülmesi tavsiye edildi.

ASPİRİN NEDEN TAVSİYE EDİLİYORDU

Ağrı kesici olarak bilinen aspirin, kanı inceltici etkisi nedeniyle kalp hastalığı ve inme riski bulunanlarda kan pıhtılarını önlemesi amacıyla 81-100 mg arasında düşük dozda tavsiye ediliyordu.



Hekime başvurmadan Aspirin kullanmayın Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, dünyayı etkisi altına alan ve ölümcül seyreden yeni koronavirüs salgınının tedavisinde hekime başvurmadan aspirin kullanılmaması gerektiğini belirtti.



Aspirin talebi patladı, uzmanlar uyardı Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, Aspirin'in gelişigüzel kullanılmaması konusunda uyarılarda bulundu.