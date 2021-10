Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 2 yıldır dünyanın ana gündemini oluşturan koronavirüsle mücadelede aşılama çalışmaları sürerken, delta varyantı birçok ülkede vaka sayılarının artmasına neden oluyor. Avustralya’da alınan sıkı tedbirlere rağmen son 24 saatte 2066 kişi virüse yakalandı, 17 kişi hayatını kaybetti.

3,5 AYLIK TAM KAPANMAYA RAĞMEN CAN KAYBI SÜRÜYOR

Delta varyantının etkisindeki Victoria, Yeni Güney Galler (NSW) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nde (ACT) Covid-19'a yakalananların sayısındaki artış ve can kayıpları devam ediyor. Son 24 saatteki en fazla vaka sayısı ve can kaybı, 13 can kaybı 1571 kişinin virüse yakalanmasıyla, yaklaşık 3,5 aydır uygulanan tam kapanmaya rağmen Victoria eyaletinde kaydedildi.

Öte yandan Covid-19 yasaklarının hafta başında kısmen hafifletildiği NSW’de 444 kişiye daha Covid-19 teşhisi konulurken, 4 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Yaklaşık iki aydır yürürlükteki tam kapanmayı kaldırmaya hazırlanan ACT’de ise 51 kişi daha virüse yakalanırken, ülkenin diğer eyaletlerinde yeni Covid-19 vakası bildirilmedi.

TOPLAM CAN KAYBI 1478 OLDU

Yeni kaydedilen vakalar ve can kayıplarıyla Avustralya’da Covid-19'un ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yana virüse yakalananların sayısı 133 bin 446’ya, virüsten ölenlerin sayısı da 1478’e yükseldi.

Ülkedeki 27 bin 455 aktif vakadan 304'ü yoğun bakımda olmak üzere 1436 kişinin hastanedeki tedavileri devam ediyor.

