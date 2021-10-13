Brezilya’da Cuiabá Nehri kıyısında, yılan, dev timsahı av olarak seçerek etrafını sardı. Anakonda her geçen an avını daha da sıkmaya başladı, timsah da ısırarak yılana karşılık verdi.
Yılan dev timsahın etrafını sararak sıkmaya başladı, timsahta yılana ısırarak karşılık verdi.
Bu amansız mücadele 40 dakika sürdü. Daha önce hiç görülmemiş bu mücadeleden çarpıcı fotoğraflar çeken Amerikalı yaban hayatı fotoğrafçısı Kim Sullivan, olayı şöyle anlattı: “Sonunda timsah yılanla beraber suya daldı. Anakondanın hava almak için su yüzeyine çıkardığı burnunu görebiliyordum. Halen yılan tarafından sarılı olan timsah bu kez daha uzun süre su altında kaldı. Bir süre sonra timsah tek başına nehir kenarına geldi. Yılan ortalarda görünmüyordu. Sonunda anakonda da kıyıya geldi ve usulca yuvasına doğru ilerledi.”
Çöp kutusuyla timsah yakaladı! ABD'de eski asker Abdul Gene Malik, evinin önünde gezen bir timsah gördü. Malik'in timsahı çöp kutusu ile birlikte yakalayarak hapsedilişi saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.
Acemi şansı! İlk avında dev timsah yakaladı ABD’nin Mississippi eyaleti yönetimi bu sene ilk defa 920 timsah avlanmasına müsaade etti. Av için binlerce kişi başvuru yaptı.
Anakonda ve timsah mücadelesinde av-avcı birbirine karıştı
Brezilya’da Cuiabá Nehri kıyısında bir anakonda, av olarak timsahı seçti. Bunun yanlış bir seçim olduğu daha sonra anlaşıldı.
Brezilya’da Cuiabá Nehri kıyısında, yılan, dev timsahı av olarak seçerek etrafını sardı. Anakonda her geçen an avını daha da sıkmaya başladı, timsah da ısırarak yılana karşılık verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
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