Türkiye Gazetesi

Kanada’nın British Colombia bölgesinde Ruth Hamilton isimli kadın, yatağında uyurken gece büyük bir gürültüyle uyandı. Hemen lambayı yakan kadın gördüklerine inanamadı. Koca bir taş parçası evin tavanını delmiş ve yastığına düşmüştü.



Taşın kafasına isabet etmemesi sebebiyle hayatta kalan ve ferahlayan Hamilton hemen polise haber verdi.





Görgü şahitlerinin havada parlak bir ışık gördüklerini ve patlama sesleri duyduklarını söylemeleri üzerine bunun meteorit olduğu düşünülüyor.



Önce taşın yakınlardaki inşaattan düştüğü düşünüldü. İnşatta herhangi bir patlama veya etrafa taş sıçratacak bir çalışma yapılmadığı tespit edildi.

Görgü şahitlerinin havada parlak bir ışık gördüklerini ve patlama sesleri duyduklarını söylemeleri üzerine bunun meteorit olduğu düşünülüyor.



Meteoritler zaman zaman astronomik fiyatlardan satılabiliyor. Hamilton da şimdi başına geleni paraya tahvil etmeyi düşünüyor.

