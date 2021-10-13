Türkiye Gazetesi

Irak bağımsız milletvekili adayı olan İskender, 10 Ekim tarihinde yapılan genel seçimlerde 2 bin 397 oy alarak azınlık olarak Hristiyanlara genel seçimlerde ayrılan kotadan seçimi kazandı. Ancak milletvekilinin seçimi kazanması haberi sonrasında milletvekili seçilen İskender’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

İKİ AY ÖNCE HAYATINI KAYBETTİ

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Irak bağımsız milletvekili İskender’in yeni tip korona virüse (Kovid-19) yakalanarak 35 gün hastanede tedavi gördüğü ve iki ay önce hayatını kaybettiği bildirildi.

İNSANLAR OY VERİRKEN ÖLDÜĞÜNÜ BİLMEDEN VERDİ

Yapılan açıklamada, "İnsanlar oy verirken ya öldüğünü bilmeden ya da insani tavırlarını göz önünde bulundurarak hareket etti. Rahmetliye rahmet ve mağfiret dilenmesini bekliyoruz." İfadeleri kullanıldı.

Sandıktan kaos çıktı: Irak'ta seçim bitti, ince hesaplar başladı Irak'ta erken genel seçimleri Sadr Grubu'nun kazanmasının ardından Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amirî ile birlikte "Direniş Grubu" sonucu kabul etmediklerini açıkladı.