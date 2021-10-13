Türkiye Gazetesi

Fanatik Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria’da yer alan Sebastia bölgesinde Filistinlilere ait 900 kadar zeytin ve kayısı ağacını kökünden söktü.

Wafa haber ajansı, yerleşimcilerin zeytin mahsullerini de çaldıklarını bildirdi.

SALDIRDIKLARI TEK BÖLGE SEBASTİA DEĞİL

Filistinliler, Nablus ve El Halil'in birkaç tarımsal bölgesinde de yüzlerce zeytin ağacının Yahudi yerleşimcilerce söküldüğünü bildirdi.

Batı Şeria’nın kuzeyinde yerleşimcilerin faaliyetlerini gözetlemekle görevli Ghassan Daghlas, saldırganların Awarta’dan gasbedilen topraklarda inşa edilmiş Itimar yerleşim yerinden geldiğini açıkladı.

NEREDEYSE HİÇ CEZA ALMIYORLAR

Yerleşimcilerin Batı Şeria’da Filistinlilerin mallarına saldırılarına sıkça rastlanırken bu saldırılar nadiren cezalandırılıyor. Batı Şeria’daki tüm Yahudi yerleşimleri, uluslararası hukuka göre kanunsuz.

Batı Şeria'da İsrail zulmü: 23 Filistinli yaralandı İşgalci İsrail, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto ederek, hakkını aramak için gösteri yapan 23 Filistinli vatandaşa saldırıp, yaraladı. Yaralılardan birinin 11 yaşındkai bir çocuk olduğu öğrenildi.

İsrail askerleri Batı Şeria'da 5 Filistinliyi öldürdü İşgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarında çıkan çatışmalarda ölen Filistinlilerin sayısı 5’e yükseldi.