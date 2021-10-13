Efsanevi Star Trek dizisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.
Shatner'in da aralarında bulunduğu 4 kişilik ekibin uzay yolculuğu 10 dakika sürdü. Ekip yolculukta 106 kilometre yüksekliğe çıktı. 90 yaşındaki usta oyuncu, uçuşun ardından uzaya giden en yaşlı kişi unvanının sahibi oldu.
Kanadalı aktör, fırlatma öncesi yapılan son röportajında "Dünyayı yeni bir perspektiften görmeyi dört gözle bekliyorum" demişti.
Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı Rusya, sinema tarihinde ilk kez uzayda film çekilecek ekibi, Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.
Türkiye'nin uzay alanında hedefi Ay'a ulaşmak Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Bilimleri Dairesi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, Türkiye'nin uzay çalışmaları alanında neler yaptığını çevrim içi sempozyumda anlattı.
'Kaptan Kirk' 90 yaşında uzaya çıktı
Star Trek dizisinin 'Kaptan Kirk'ü William Shatner, uzay yolculuğuna çıktı. 90 yaşındaki Shatner, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle Teksas'tan uzaya fırlatıldı.
Efsanevi Star Trek dizisinde Kaptan Kirk'ü canlandıran William Shatner, Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin New Shepard roketiyle ABD'nin Teksas eyaletinden uzaya fırlatıldı.
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