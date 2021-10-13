Türkiye Gazetesi

ABD’de yapılan bir dizi ankette Başkan Joe Biden’a verilen desteğin azaldığı görülürken, RealClearPolitics'in bu hafta yayınladığı ankette, Biden'ı onaylayan kişi sayısının yüzde 42'nin altına düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ortaya çıktı.

"BİDEN NASIL GİDİYOR"

Anketlerin ardından eski ABD Başkanı Donald Trump yaptığı yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını kontrolden çıkıyor, mağazalarımızda az sayıdaki ürünle tedarik zincirimiz çöküyor. Afganistan'da aşağılandık, sınırımız ise tam bir felaket, gaz fiyatları ve enflasyon hızla yükseliyor" ifadelerini kullanarak, “Biden nasıl gidiyor? Beni hala özlemediniz mi?" dedi.