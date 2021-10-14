Türkiye Gazetesi

Ukrayna'da etkileri yıllarca süren, binlerce yaşamın yok olmasına yol açan Çernobil Nükleer faciasının sorumlu isimlerinden 85 yaşındaki Viktor Petroviç Bryuhanov hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Pripyat kentinde yer alan Çernobil Nükleer Santrali'nin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 1970 - 1986 yılları arasında santralin ilk müdürlük görevini yapan Viktor Petroviç Bryuhanov'un öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, Bryuhanov'un yakınlarına ve ailesine ise başsağlığı dilendi. Bryuhanov'un adı Çernobil faciasından sorumlu kişiler listesinde en başlarda yer almıştı

10 YILLIK HAPİSLE CEZALANDIRILMIŞTI

Özbekistan'da 1 Aralık 1935 yılında dünyaya gelen Bryuhanov, 1970 yılında Çernobil Nükleer Santrali'nin temellerinin atılması, kurulması ve işletilmesi esnasında santralin ilk müdürü olarak görev yapmıştı. Bryuhanov, 26 Nisan 1986 yılında ise santralin patlamasından sorumlu kişiler listesinde ise en başlarda yer almış ve yargılama süreci sonucunda, patlamadan 2 yıl sonra 1988 yılı Temmuz ayında, emrindeki bazı mühendislerle beraber 10 yıllık hapis cezasına çarptırılmış fakat cezanın 5. yılında ise serbest bırakılmıştı.

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