Norveç’in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında dün bir kişi, vatandaşlara okla saldırdı. Zanlı, 4’ü kadın 5 kişiyi öldürdü, 1’i polis 3 kişiyi de yaraladı. Yakalanan saldırganın kimliği ise bütün dünyada merak konusu oldu. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST), zanlının saldırganın 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğunu açıkladı. Brathen’in Danirmarkalı olduğu aktarıldı. PST, saldırının sebebini ise henüz öğrenemediklerini bildirdi.
Norveç'te oklu saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Norveç’de dün 37 yaşındaki bir Danimarkalı'nın oklu saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybetti, biri polis olmak üzere 2 kişi de yaralandı.
Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait MİG-31 tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde ABD donanmasına ait P-8A Poseidon ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion tipi devriye uçaklarını engellendiği belirtildi.
Norveç’teki oklu saldırganın kimliği belli oldu
Norveç’in Kongsberg kasabasında oklu saldırı düzenleyen şahsın 37 yaşındaki Danirmarkalı Espen Andersen Brathen olduğu açıklandı.
Norveç’in başkenti Oslo'nun 82 kilometre güneybatısındaki Kongsberg kasabasında dün bir kişi, vatandaşlara okla saldırdı. Zanlı, 4’ü kadın 5 kişiyi öldürdü, 1’i polis 3 kişiyi de yaraladı. Yakalanan saldırganın kimliği ise bütün dünyada merak konusu oldu. Norveç Polis Güvenlik Servisi (PST), zanlının saldırganın 37 yaşındaki Espen Andersen Brathen olduğunu açıkladı. Brathen’in Danirmarkalı olduğu aktarıldı. PST, saldırının sebebini ise henüz öğrenemediklerini bildirdi.
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