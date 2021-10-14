Türkiye Gazetesi

İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da hiç havaalanı bulunmuyor. Bilet almaya maddi imkan bulan Filistinliler, komşu Ürdün’e geçerek uçakla yolculuk yapabiliyor. Batı Şeria’nın sivil havaalanı olmasa da müteşebbis ikiz kardeşler sayesinde artık bir uçağı var. Hamis ve Ata el-Seyrafi kardeşler, eski bir Boeing 707 uçağını satın alarak onu Nablus şehrinde restorana dönüştürdü. Hamis, “Bizde sadece diplomatlar, bakanlar, belediye başkanları uçak kullanır. Filistinlilerin yüzde 97’si hayatlarında hiç uçağa binmedi. Bizim gayemiz de onları uçakla tanıştırmak” dedi. Kardeşlerin Filistin-Ürdün Havayolu Restoran-Kafe isimli tesisi açmaları 25 sene süren bir mücadele sonunda mümkün oldu. Filistinliler, uçağın aşağısında kurulan kafede bir şeyler yiyip içerken isteyenler de ücret mukabilinde uçağın içinde fotoğraf çektiriyor. Fotoğraf çektirmenin ücreti 5 şekel (15 TL). Restoran bölümü de önümüzdeki ay açılacak. Müşterilerden Mecdi Halid, “Uzun zamandır burayı görmek istiyordum. Keşke burayı kafeye dönüştürülmeden önce de görseydim" dedi. Uçak, İsrail makamlarının engellerinden dolayı yıllarca terk edilmiş vaziyette yol kenarında duruyordu. Hurda metal ticareti yapan işletmeciler, uçağı İsrail’den satın almıştı.



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