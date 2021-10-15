Türkiye Gazetesi

Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlarının telefonda görüşerek iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını sona erdirme ve problemleri diyalog yoluyla çözme kararı aldığını söyleyen Ismayilov "Bunun lafta kalmaması ve uygulanması lazım" dedi. Kimsenin bir başka ülkeye ideolojik çizgilerini ve siyasi emellerini dayatmaması gerektiğini belirten Ismayilov “Maalesef İran’dan beklediğimiz davranışı göremiyoruz. İran hükûmeti, Azerbaycan’a siyasi İslam düşüncesini empoze etmeye çalışmakta ve kurduğu bazı örgütler aracılığıyla ülkemizde kaos çıkarmaya çalışmakta” dedi.

"KÖRFEZ ÜLKELERİ HER ZAMAN DÜŞMAN OLMUŞLARDIR"

Güç merkezlerinin İran’ı çevrelediğini ve devirmeye çalıştığını iddia eden Ismayilov "Bir yandan İran düşmanı Taliban'ı Afganistan'da iktidara getirdiler ve İran’ın Güney Asya’ya olan kapısını kapattılar. Doğu İran'daki diğer ülkelerle ilişkiler de tatmin edici değil. Afganistan'da hükûmet değişikliği ile İran’ı doğudan kuşatma süreci tamamlandı. Ülkenin batısındaki Körfez ülkeleri her zaman İran'a düşman olmuşlardır" dedi.

"İran'ın güneyden ve batıdan sadece Irak ve Türkiye ile iyi ilişkileri vardı" diyen Ismayilov, "Irak'ta yapılan son seçimlerde İran yanlısı güçler büyük bir yenilgiye uğradı ve kurulması beklenen yeni hükûmet sonucunda iki ülke arasındaki dostluk ilişkilerinin büyük zarar görmesi muhtemel. Tahran'ın son dönemde Azerbaycan'a yönelik politikası sebebiyle Türkiye ile ilişkileri sıkıntılı hâle geldi. İki ülke arasındaki sınır kapıları kapalı ve İran'ın bunu kendi başına yapması garip. Her taraftan tabii abluka altına giren İran'ın bütün nefesi kesiliyor" ifadelerini lullandı.

TÜRK BİRLİĞİNE KATILMAK İÇİN AVANTAJ

Tahran’ın dış politikada en ciddi hatasının Türk dünyasına karşı tutumu olduğunu söyleyen Ismayilov, İran'ın Zengezur koridorunu engellemeye çalıştığını belirtti. Ismayilov, "Türkiye'den sonra dünyada en fazla Türk'ün bulunduğu ülke İran. Tahran yönetimi bu kimliği Türk Birliğine katılmak için bir avantaj olarak kullanmalıdır. Böylece yabancı güç merkezlerinin oluşturmaya çalıştığı ablukayı kırabilir. Ancak İran bu fırsatı değerlendirmek yerine son nefesini tutmaya çalışıyor" diye konuştu.

Azerbaycan Ermenilere ait İHA'yı ele geçirdi Azerbaycan topraklarında yasadışı bulunan Ermeni silahlı gruplara ait bir insansız hava aracı (İHA) ele geçirildi.

Türkiye ve Azerbaycan’dan ortak askeri tatbikat Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Nahçıvan’da ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatta düşman hedefleri imha edilerek işgal atındaki bölgeler kurtarıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri 3'üncü Ordu Komutanlığı ile Azerbaycan Nahçıvan Ordu Komutanlığı’nın katılımıyla gerçekleştirilen Sarsılmaz Kardeşlik-2021 tatbikatında, görevler yerine getirildi.

Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.