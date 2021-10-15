Türkiye Gazetesi

Columbia Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmada Arktik’teki yaz deniz buzunun 40 yıl öncesine göre kapladığı alanın yarıya düştüğü belirtildi.

KÜRESEL ISINMANIN ETKİSİ ARTIYOR

Grönland'ın 2000 km kuzeyindeki Son Buz Bölgesi olarak adlandırılan alan bölge tarihsel olarak yıl boyunca buzla kaplıydı, ancak küresel ısınmanın körüklediği yükselen sıcaklıklar bu uzak bölgenin bile yaz aylarında erimesine neden oluyor.

“YENİ BİR ÇEVRESEL DÜZEN BAŞLAYACAK”

Bununla birlikte, araştırmacılar, yaz deniz buzunun 2050 yılına kadar 'önemli ölçüde inceleceğini ve burada yaşayan kutup ayıları, morslar, foklar ve diğer kutup canlılarını tehlikeye atacağını söyledi. Lamont-Doherty Dünya Gözlemevi'nden Robert Newton konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yıl boyunca buz ortadan kalkarsa, buza bağımlı ekosistemlerin tamamı çökecek ve yeni bir çevresel düzen başlayacak” dedi.

BUZ TABAKASI GİDEREK ERİYOR

Bununla birlikte, Earth's Future adlı dergide yayımlanan çalışmaya göre Arktik Okyanusu giderek daha ince buz oluşturuyor. Yaz aylarında buz tabakaları, giderek artan açık sularda daha hızlı eriyor ve Son Buz Bölgesi'ne gitgide daha az donmuş kütle gönderiyor.

2100 YILINDA TAMAMEN YOK OLACAK

Çalışmanın yazarları, sanayileşmiş ülkeler karbon emisyonu salmayı durdursa bile donması uzun yıllar olan buzun bu yüzyılın ortalarında büyük ölçüde eriyeceğini açıkladı. Yerel olarak oluşan yaz buzu sadece birkaç metre kalınlığında kalacağını belirten uzmanlar 2100 yılında tamamen yok olacağını söyledi.

KANADA KORUMA ALTINA ALINDI

Diğer taraftan, İki yıl önce, Kanada hükümeti, Son Buz Bölgesi'nin üçte birini kapsayan 320 kilometrekarelik bir alanı korunan bir alan olarak belirledi. Bölgede madencilik, ulaşım ve diğer faaliyetler en az beş yıl boyunca yasakladı. Ancak Newton, Son Buz Bölgesi’nin korunmasının mümkün olmadığını, özellikle açık deniz alanlarının petrol ve mineraller için sondaj yapmak isteyen şirketleri cezbettiğini söyledi.

TARİHİN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRMÜŞTÜ

Washington Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, geçen yaz Wandel Denizi'ndeki deniz buzu seviyelerine inceledi. 14 Ağustos 2020'de yayımlanan uydu görüntüleri, bölgedeki deniz buzunun yüzde 50 oranında azalarak tarihin en düşük seviyesine düştüğünü gösterdi.

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