Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Alitalia AZ 1586 sefer sayılı 180 yolcu bulunan Airbus 320 tipi uçağı son uçuşunu Sardinya adasındaki Cagliari kentinden başkent Roma'ya yapıldı. Roma Fiumicino Havaalanı'na gece yerel saatle 23.22'de inmesiyle, havayolu taşımacılığında bir devir sona ermiş oldu. 1946 yılında kurulan ve 1960’larda Avrupa’nın öne gelen havayolu firmalarından biri olan Alitalia, son 30 yıllık dönemde girdiği mali krizlerinden kurtulamayarak sürekli gerileyen Alitalia, İtalyan hükümetinin mali desteği ile iflasın eşiğinden kurtarıldı.

HÜKÜMETİN DESTEĞİNİ ÇEKMESİ SONU OLDU

Avrupa Birliği’nin (AB), söz konusu mali destekleri durdurma kararlarına karşın, İtalyan hükümetlerinin son 20 yılda acil durum kredileri şeklinde 13 milyar avro civarında kaynak aktardığı Alitalia, bu kaynaklar sayesinde faaliyetlerini bugüne dek sürdürebildi. Alitalia, bir dönem Hollandalı bayrak taşıyıcı KLM ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) Etihad Havayolları ile yaptığı iş birlikleriyle sefer maliyetlerini düşürmeye çalışsa da 2020’de patlak veren Kovid-19 salgını ve uygulanan karantina tedbirlerinden olumsuz etkilendi. İtalya’da şubat ayında göreve gelen Başbakan Mario Draghi ve kabinesinin, Alitalia’yı kurtarma çağrılarını ve kredi taleplerini karşılıksız bırakması, 75 yıllık firmanın sonu oldu.

YENİ KURULAN İTA İLK UÇUŞUNU YARIN GERÇEKLEŞTİRECEK

Alitalia’nın kapanacağının yaz aylarında kesinleşmesiyle işini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan pek çok Alitalia çalışanı, protesto eylemleri yapıyordu. Alitalia’nın bugünkü son uçuşunun ardından kapanmasıyla yine İtalyan hükümetinin sahipliğinde, 720 milyon avroluk yatırımla yeni kurulan "İtalya Hava Taşımacılığı" anlamına gelen "Italia Trasporto Aero"nun (ITA) baş harflerini alan yeni firma, ilk resmi seferini yarın sabah gerçekleştirerek, faaliyetlerini başlatacak. ITA'nın 52 uçaklık filoyla faaliyete gireceği, bu uçakların bir kısmının Alitalia’dan alınacağı bir kısmının ise yeni uçaklar olacağı kaydedildi. Filodaki uçak sayısının 2025 sonuna kadar 105'e çıkmasının planlandığı belirtildi. Yeni havayolu firmasının ilk uçuşunu, üzerinde İngilizce ve İtalyan Bayrağı renklerinde "2021'de doğdu" yazılı uçakla yapacağı bildirildi.

BAE merkezli havayolu şirketi Kabil uçuşlarını askıya aldı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli havayolu şirketi Flydubai, Taliban’ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğini duyurmasının ardından Kabil’e uçuşları askıya aldığını duyurdu.