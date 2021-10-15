Türkiye Gazetesi

Afganistan’ın Kandahar kentinden bombalı saldırı haberi geldi. Kandahar kentinde Şii topluluğuna ait bir camiye gerçekleştirilen saldırıda ölen ve yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Şİİ CAMİSİNE BOMBALI SALDIRI MEYDANA GELMİŞTİ

Taliban’ın yönetimi ele geçirmesi sonrası ülkeden bombalı saldırı haberleri gelmeye başladı. Son olarak ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde 8 Ekim’de bir Şii camisine Cuma namazı sırasında bombalı saldırı meydana gelmişti. Saldırıda 46 kişi yaşamını kaybederken, 143 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.

Afganistan'daki cami saldırısını DEAŞ üstlendi Afganistan'da cuma namazı sırasında camiye bombalı saldırı düzenlendi. Camiyi kan gölüne çeviren eylemi DEAŞ üstlendi.