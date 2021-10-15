Türkiye Gazetesi

Çin ve Tayvan arasındaki ipler gerilirken komünist rejimin ger geçen gün söylemleri de sertleşiyor. Çin komünist rejimi her an Tayvan’a askeri müdahale bulunabileceğini ifade ediliyor, bunun da üçüncü dünya savaşını tetikleyebileceğinden endişe ediliyor.

HALK SAVAŞI UMURSAMIYOR

Ama taarruzun hedefindeki Tayvan’da halk ise şaşırtıcı bir rahatlık içinde. CNN televizyonu, başkent Taipei’de sokaklarda halkın nabzını tuttu. Herkes kendi işinde gücündeydi ve kimsede yaklaşan savaşın tedirginliği görülmüyordu.

“HİÇ ENDİŞELENMİYORUZ”

Kendisini Huang Nine olarak tanıtan yaşlı bir kadın, “Hiç endişelenmiyoruz. Askeri müdahale olacaksa yıllar önce olurdu” dedi. Bu rahatlık, her geçen gün tırmanan askeri ve siyasi gerginlikle büyük bir tezat teşkil ediyor.

“ADANIN GELECEĞİNE ADADAKİ 24 MİLYON KİŞİ KARAR VERİR”

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 9 Ekim’de yaptığı açıklamada, Tayvan’a askeri müdahalenin ihtimal dışı olmadığını, Tayvan-Çin birleşmesinin “kaçınılmaz” olduğunu ifade etti. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen de ertesi günü buna, “Hiç kimse Tayvan'ı Çin'in bizim için çizdiği yola girmeye zorlayamaz. Demokratik adanın geleceğine adadaki 24 milyon kişi karar verir” diyerek cevap verdi.

“HEPİMİZ ÇİNLİYİZ”

Taipei’de CNN’e konuşan Vicky Tsai (38) adındaki tüccar da, “Çin ve Tayvan barış içinde yaşayabilir. Tayvan’da Çin’den gelenler, Çin’de de Tayvanlılar var. Hepimiz Çinliyiz” ifadesini kullandı. İki taraf arasında yaşana askeri gerginliğin sıradan insanların hayatını etkilemediğini ifade eden Tsai, yaşananların “üst sınıflar arasında oynanan oyun” olduğunu söyledi. Muhabir Liu Ting-ting de insanları asıl ilgilendirenin, eve ekmek götürmek olduğunu dile getirdi.

Tayvan bağımsız bir ülke olduğunu iddia ederken Çin ise onu kendisine ait bir toprak parçası olarak görüyor.

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