Türkiye Gazetesi

Çin’de gayrimenkul devi Evergrande bir süredir iflasın eşiğinde. İflasın, dünyanın geri kalanında domino etkisi yaparak mali krize yol açmasından korkuluyor. Haftalardır Evergrande’nin muazzam miktardaki borçlarını nasıl ödeyeceği konuşulurken uzmanlar, bunun Çin’de emlak sektöründe yaşanan çok daha büyük bir problemin bir parçası olduğunu ifade ediyorlar. Analistler, problemin özünü şu sözlerle anlatıyorlar: Çin'in emlak piyasası, yıllarca süren arz fazlasının ardından soğuyor.

İHTİYACIN ÇOK ÜSTÜNDE BİNA İNŞASI

Ülkede ihtiyacın çok ötesinde inşa edilen ve devasa arazilerde boş bir şekilde duran sayısız bina var. Bu binalar “hayalet şehirler” olarak adlandırılıyor. Merkezi Londra’da bulunan iktisadi araştırma ve danışmanlık şirketi Capital Economics’in baş Asya ekonomisti Mark Williams, Çin’de satılamayan 30 milyon kadar daire olduğunu ifade etti. Buralarda 80 milyon kişinin barınabileceği dile getiriliyor. Bu da aşağı yukarı Almanya’nın (ya da Türkiye’nin) tüm nüfusu demek. Bunun dışında satılan ama yerleşilmeyen yaklaşık 100 milyon daire var. Buralarda da 260 milyon kişinin yaşayabileceği tahmin ediliyor.

Emlak piyasasında sıkıntılar artıyor: Çin’de alarm zilleri Artan konut fiyatları ve yükselen inşaat maliyetleri, dünya devi şirketleri de etkiledi. Çin’in gayrimenkul şirketlerinden Evergrande; 300 milyar dolarlık borç ve 2 milyon konut taahhüdü ile zora girdi. Küresel piyasalarda ‘domino etkisi’ endişesi yayıldı.