Türkiye Gazetesi

Kazakistan Sağlık Bakanı Alexei Tsoy, urtdışından getirilen yabancı koronavirüs aşılarının önümüzdeki yıldan itibaren ücretli olacağını duyurdu.

YERLİ AŞI VE RUS AŞISI ÜCRETSİZ

Tsoy yaptığı açıklamada, 2022 yılından itibaren sadece yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Sputnik V aşısının ücretsiz uygulanmasına devam edileceğini belirterek, "Kazakistan'da başka ülkelerden bağımsız olarak klinik etkisi kanıtlanmış yerli aşımızı üretebildiğimiz için söz konusu aşıyı ücretsiz garantili tıbbi bakım kapsamında temin edebiliriz. Diğer aşıların ise piyasada ticari dolaşımına izin verilecek. Şirketlerin, Kazakistan'a aşı tedarik etmesi ve hizmetlerini sunabilmesi için piyasaya girebilmelerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’da yabancı aşılar için ödenecek fiyat henüz bilinmezken, koronavirüse karşı yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Rus aşısı Sputnik V'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan Sinopharm, CoronaVac ve Hayat-Vax aşıları da kullanılmaya devam ediyor. Kasım ayında ise ülkeye Pfizer aşının tedariki bekleniyor.

Kazakistan Kovid-19’a karşı yerli aşıyı kullanmaya başladı Kazakistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı QazVak (QazKovid-in) ilk olarak Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy'a uygulandı.

Kazakistan Kovid-19’a karşı toplu aşılama sürecinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacak Kazakistan’da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen yerli aşı QazVak’ın (QazCovid-in) 26 Nisan’dan itibaren halka uygulanmaya başlanacağı bildirildi.