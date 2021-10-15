Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan koronavirüs tedbirlerini gevşeterek Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin verileceği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığından bir yetkili de, 17 Ekim Pazar gününden itibaren iki doz aşı yaptıranlar için ihtiyati tedbirlerin hafifletileceğini belirtti. Açık alanlarda maske zorunluluğunun ve mesafe kuralının kaldırılması, toplantılarda, halka açık yerlerde, toplu ulaşımda, restoranlarda, sinemalarda ve diğer alanlarda kapasitenin tam olarak kullanılmasına izin verilmesi yönünde karar alındı.

ETKİNLİKLER İÇİN 2 DOZ AŞI ŞARTI

Bakanlık yetkilisi ayrıca, sayı sınırlaması olmaksızın düğün salonları ve benzeri yerlerde etkinliklerin yapılmasının, bu tür etkinlikler için de iki doz aşı şartının getirilmesinin kararlaştırıldığını kaydetti.

Suudi Arabistan'da COVID-19 salgınında 8 bin 758 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı da 547 bin 845'e ulaştı.

Netanyahu Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatma vaadinde bulundu Netanyahu bu açıklamasıyla yeniden başbakan olması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirileceği imasında da bulunmuş oldu.

Mekke'de camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 ay önce kapatılan camilerin pazar günü ibadete açılması için hazırlık yapılıyor.

Mekke'de aşamalı olarak normalleşme başlıyor Suudi Arabistan yönetimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla pazar gününden itibaren Mekke'de uygulanacak "iki aşamalı normalleşme planını" açıkladı.