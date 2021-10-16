Türkiye Gazetesi

Libya’dan Karabağ’a, Suriye’nin kuzeyinden yurt içi operasyonlara kadar kendini ispatlayan Türk yapımı silahlı ve silahsız İHA’lara talep her geçen gün artıyor. Ukrayna ve Polonya’nın ardından iki ülke daha ülke SİHA’lar için Türkiye’nin kapısını çaldı.

Etiyopya ve Fas, Türkiye’de Baykar tarafından üretilen silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) satın almak için talepte bulundu. Edinilen bilgiye göre anlaşmaların yedek parça ve eğitim konularını da içerdiği öğrenildi.

Fas’ın ilk parti silahlı İHA siparişini mayıs ayında teslim aldığı, Etiyopya’nın talebinin akıbetinin ise henüz net olmadığını kaydedildi.

Nijerya, Türkiye'den SİHA satın alacak Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava araçları dünyayı cezbetmeye devam ediyor. Fas, Cezayir ve Ruanda'nın ardından bu kez Nijerya, teröre karşı verilen mücadelede kullanmak üzere Türkiye'den SİHA tedarik edeceklerini duyurdu.

Hollanda'da gündem Türk SİHA'ları: Sıradaki müşteriyi açıkladılar Türkiye'nin küresel savunmada marka haline gelmesini sağlayan yerli ve milli insansız hava araçları, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Son olarak Türk SİHA'larının başarısından övgüyle bahseden Hollanda medyası, birçok ülkenin Türkiye'den SİHA aldığını, sıradaki ülkenin ise Litvanya olduğu belirtildi.