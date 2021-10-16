Türkiye Gazetesi

Almanya'da yeni hükümetin kurulması sonrası siyasete veda edecek olan Başbakan Angela Merkel, bugün Türkiye'yi ziyaret edecek. 2005'teki seçimlerde göreve gelen ve 16 sene boyunca Almanya'da aralıksız başbakanlık yapan Merkel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştireceği ziyarette ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmelerin gündeminde ikili münasebetlerin yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, Libya, Suriye ve Afganistan başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası meseleler de yer alacak.

TÜRKİYE'Yİ 11 KEZ ZİYARET ETTİ

Almanya'da hükümetin kurulmasının ardından görevi bırakacak olan Merkel, görev süresince 11 kez Türkiye'ye geldi.

İlk ziyaretini göreve başlamasından yaklaşık bir yıl sonra 6 Ekim 2006'da yaptı. 2013'te Kahramanmaraş’ta Patriot hava savunma sisteminin kullanımı için görevlendirilen Alman askerlerini ziyaret etti.

Suriye'den göçmen akınının yoğunlaştığı 2015 yılı ile birlikte Merkel'in ziyaretleri de sıklaştı. 2015'te 2, 2016 yılında ise 3 kez Türkiye'yi ziyaret etti.

Türkiye ile AB arasındaki göç mutabakatının gerçekleşmesinde de önemli rol oynadı.

Merkel bıraktı, partisi kaybetti Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD, genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı. Merkel'in partisinin adayı CDU Genel Başkanı yüzde 24,1 ile ikinci oldu. Seçimin galibi Scholz “Alman halkı Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Liberallere oy vererek koalisyonu belirledi. Halk, Hıristiyan Birlik partilerini de muhalefette istedi” dedi