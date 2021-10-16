Türkiye Gazetesi

Beşar Esad Suriye'de sivillere dahi acımıyor. Gerçekleştirilen saldırılar; çocuk, yaşlı, kadın demeksizin birçok canın yok olmasına sebep oluyor. Bu defa da İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine saldıran Esad güçleri, 3 sivili öldürüp, 10 sivili yaraladı.

SALDIRIDA ÇOK SAYIDA EV DE ZARAR GÖRDÜ

Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçler, İdlib'in kuzeyindeki Sarmada beldesine topçu saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklar, Türkiye sınırına yakın Sarmada'da yerleşim bölgelerin hedef alındığı saldırı sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 10 sivilin yaralandığını belirtti. Saldırıda çok sayıda ev de hasar gördü. Olay yerine sivil savunma ekipleri sevk edilirken, yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırıldı.

Masada Esad güçlerinin ateşkes ihlalleri olacak Suriye İdlib’de yükselen tansiyonun ardından Ankara-Moskova hattında diplomasi trafiği hız kazanırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 29 Eylül’de Soçi’de bir araya gelecek.

Esad’dan CHP liderine Şam daveti Türkiye’deki Suriyelileri ivedilikle ülkelerine göndereceğini söyleyen ve Şam yönetimi ile yeniden görüşme yapılmasını sürekli dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talebi karşılık buldu.

Esad güçleri Suriye'de saldırıları yoğunlaştırdı Suriye'de Esad rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar giderek yoğunlaşırken, rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına ve İdlib kentinde yer alan el-Bara kasabasına topçu ateşi açtı. Tasil'de topçu ateşi sonucu 3 sivil yaralanırken, el-Bara'da ise 5 sivil hayatını kaybetti.